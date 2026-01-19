俳優蕨野（わらびの）友也（38）が、23日公開の映画「怪獣王国」に主演している。“バカ映画の巨匠”河崎実監督（67）が「ゴジラ」の円谷英二監督、「ウルトラマン」の実相寺昭雄監督にリスペクトを込め22大怪獣が登場する作品だ。蕨野が演じるのは浅草で中古レコード屋を営むシングルファーザー。息子の健太（黒岩紘翔、9）が本物の怪獣マミトラーと出会ったことから、世界中の眠っていた怪獣がよみがえり、人間界を滅ぼそうとす