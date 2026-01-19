【モデルプレス＝2026/01/19】元HKT48の田中美久が、19日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」5号（集英社）の表紙に登場。美しいバストを披露している。【写真】元HKT24歳、圧巻美ボディ際立つランジェリー姿◆田中美久「週プレ」表紙登場2025年10月期ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）に丸藤萌歌役で出演し、2025年12月にはソロシングル『mote mote◆』（※「◆」は正式には「ハートマーク」）をリリースした田中。『THE突破