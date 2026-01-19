巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１８日、Ｇタウンで行われた新人合同自主トレの第２クール２日目に初めてブルペン入りし、弾丸ストレートを披露した。捕手を立たせたまま２８球。ボールを受けた坂本勇人ブルペン捕手（２３）は「いかつい球。手元で伸びる」と驚きの声を上げた。圧巻のブルペンデビューで、ドラ１がついにベールを脱いだ。細身の体を目いっぱい使った。竹丸がしなやかに腕を振ると、