オリックス・岩崎翔投手（３６）が１８日、古巣・中日の先輩と後輩による「ハイブリッド型」でのフル回転を誓った。年明けの５日〜１４日まで３学年上の涌井と練習し、この日は沖縄・読谷村で１１学年下の松山と自主トレを公開。「（松山は）本当にすごくいい投手で意識も高い。彼から学ぶことはたくさんあるし、そこに年齢は関係ない。お互いに高め合いながら」と、温暖な地で元同僚と濃密な時間を共有した。「涌井さんのとこ