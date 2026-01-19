◇スノーボードW杯ハーフパイプ第5戦（2026年1月17日スイス・ラークス）五輪前最後のW杯で、女子の工藤璃星が男女を通じて日本勢唯一の表彰台に上がった。1回目は転倒したが、後のない2回目に横2回転半技のつなぎから、最後は横3回転技を組み込んだルーティンに成功。17歳の崔ガオン（韓国）に逆転を許したが、「昨季よりも自信がついていて、よりスノーボードが楽しめている」と話した。今後は冬季Xゲームを経て、初の