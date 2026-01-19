◇第25回オリンピック冬季競技大会TEAMJAPAN壮行会（2026年1月18日ららアリーナ東京ベイ）5度目の挑戦で初めて五輪の舞台に立つカーリング女子日本代表フォルティウスのスキップ吉村紗也香は「公式のスーツを着て、本当にいよいよだなというワクワクした気持ち」と話した。カーリング女子は2月12日が初戦のため、今後しばらくは拠点の札幌で最終調整の予定。日本女子として3大会連続のメダルも懸かっており、「自分た