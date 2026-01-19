演歌歌手城山みつき（53）が18日、都内で新曲「ひざまくら」（4月15日発売）のレコーディングを行った。作詞家さわだすずこ氏が城山と母の関係をモチーフに幼き日のひざまくらの思い出を描き、作曲家弦哲也氏が壮大なメロディーを付けた等身大の“ぬくもり演歌”だ。「デビューから11年。今年は1人でも多くの人にご縁があるようにと思っています。心が温かくなる曲。ぜひ聴いていただいて歌ってもらえたらうれしい」とアピールした