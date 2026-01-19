札幌・厚別警察署は2026年1月18日、詐欺未遂の疑いで、千葉市に住む自称・会社員の男（24）と横浜市に住む中国籍の無職の男（31）を逮捕しました。2人は氏名不明の共犯者らと共謀し、北海道空知管内に住む60代女性から現金600万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。警察によりますと、2025年10月、女性は“著名人が株を配る”というSNSの投稿を見つけてメッセージを送ると、相手から別のSNSへと誘導され、メッセ