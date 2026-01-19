TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が18日、自身のインスタグラムを更新し、ウエディングドレス姿を披露した。近藤アナは24年10月に大学同級生の男性との結婚を報告。11月13日に第1子妊娠を発表し、同26日から育休に入り今年1月末が出産予定日であることを明かしている。この日は「昨年、結婚式を行いました」とし、美しいウエディングドレス姿の写真を投稿。「大切な家族、ずっと見守ってくれている友人たち数人を呼び少人数