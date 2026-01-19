現地時間１月18日に開催されたスコティッシュカップ４回戦で、日本人３選手を擁するセルティックが、オーキンレック・タルボットと敵地で対戦した。前田大然、山田新、旗手怜央が揃ってベンチスタートとなったゲームで、セルティックは19分に最初のチャンスを迎える。敵陣左サイドからのパウロ・ベルナルドのFKにドノバンがヘディングで合わせるも、枠を捉えられない。攻め続けていたアウェーチームは、32分に先制点を奪う。