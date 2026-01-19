サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、波乱が起きた。日本とともに優勝候補に挙げられ、グループステージでは韓国に完勝していたウズベキスタンが、初めて決勝トーナメントに進んだ中国に敗れたのだ。ポゼッション率は71％対29％、シュート数は26本対８本（うち枠内は８本対０本）と圧倒したものの１点が遠く、０−０のまま120分間を終え、PK戦で涙をのんだ。 日本と同様に21歳以下でメンバ