【モデルプレス＝2026/01/19】2025〜2026年シーズンの「JR SKISKI」新ヒロインである女優の上坂樹里が出演する新CM「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇が、1月19日より放映開始される。【写真】20歳「JR SKISKI」新ヒロイン、共演俳優と急接近◆「JR SKISKI」新ヒロイン・上坂樹里、スキー初挑戦この度放映となる新CMの撮影は、2025年12月上旬に2日間、国内のスキー場にて実施。今季のCMコンセプトは「大学生の今しか体験できない冬」