昨年7月、ホワイトハウスで会談するトランプ米大統領（右）とNATOのルッテ事務総長（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】NATOのルッテ事務総長は18日、トランプ米大統領と「グリーンランドと北極圏の安全保障状況について協議した」と明らかにした。詳しい内容は分かっていない。ルッテ氏はXへの投稿で「われわれは引き続きこの問題に取り組んでいく」とし、今後もトランプ氏と接触を続ける意向を表明。今週のダボス会議で、