【ブンデスリーガ第18節】(WWKアレーナ)アウクスブルク 2-2(前半0-0)フライブルク<得点者>[ア]アレクシス・クロード・モーリス(47分)、エルビス・レジュベツァイ(49分)[フ]鈴木唯人(59分)、イゴール・マタノビッチ(62分)<警告>[ア]ヤニク・カイテル(53分)、ノアカイ・バンクス(57分)、ミヒャエル・グレゴリッチュ(62分)[フ]ヨハン・マンザンビ(54分)、鈴木唯人(82分)観衆:29,160人