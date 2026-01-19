北海道白老町で、2026年1月18日、列車がシカと衝突し、一部列車に運休が発生しています。JR北海道によりますと、1月18日午後7時半すぎ、JR室蘭線の萩野駅～白老駅間で、室蘭発苫小牧行きの普通列車（2両編成）がシカ1頭と衝突しました。列車の乗客50人と運転士にけがはありません。列車は衝突したシカを車両の床下に巻き込んで停止。運転士だけではシカを除去することができなかったことから、保線社員が対応に当たりました