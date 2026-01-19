札幌・豊平警察署は2026年1月18日、暴行の疑いで札幌市豊平区に住む無職の男（77）を現行犯逮捕しました。男は1月18日午後6時ごろ、札幌市豊平区の自宅で、同居する70代の妻の顔面を拳で複数回殴った疑いが持たれています。現場となった住宅は息子夫婦との2世帯住宅で、18日午後6時すぎ、2階に住む息子から「父が母を殴った」と110番通報があり事件が発覚しました。警察の調べに対し、男は「態度が気にいらず暴力を振るった」と容