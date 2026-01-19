新潟アルビレックスBBは18日、大垣市総合体育館で岐阜を81―70で下した。17日に行われた初戦の敗戦を踏まえ、第1Qの早い段階からゾーンディフェンスを敷いてリズムに乗ると、PFのB・J・マック（25）が今季最多の26得点。次節は24、25日でホームで金沢と対戦する。第1Qで11点ビハインドとなったことが影響して敗れた前日の反省を生かした。鵜沢潤監督は「ディフェンスに変化を入れながら戦うことができた。ゾーンディフェンスの