東京Vは18日、キャンプ地の宮崎県都城市で練習を行い、16日にユースから昇格が発表されたMF仲山獅恩（18）がチームに合流した。世代別代表常連のアタッカーで、昨年の高円宮杯U―18プレミアリーグ東地区で得点王に輝いた逸材。海外志向が強く複数の海外クラブからオファーが届いていたが、悩み抜いた末にトップ昇格を決断した。「結果を残してから（海外に）行くのがクラブへの恩返しになる」と決意を語った。目指す選手像はベ