気象台は、午前4時28分に、なだれ注意報を長野市、乗鞍上高地、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・長野市、乗鞍上高地、中野市、大町市、飯山市、白馬村などに発表（雪崩注意報） 19日04:28時点北部、中部では、19日昼前まで濃霧による視程障害に、19日までなだれに注意してください。