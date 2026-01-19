女優の上坂樹里（こうさか・じゅり＝２０）が出演するＪＲＳＫＩＳＫＩ新ＣＭ「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇が、１９日から放映開始した。「ＪＲＳＫＩＳＫＩ」は、東日本旅客鉄道株式会社が１９９１年から展開している、スキー旅行のキャンペーンで、２０２５−２０２６年シーズンのキャッチコピー「今だけは青い冬。」。本田翼、広瀬すず、川口春奈らが起用されており、若手俳優の登竜門的なＣＭだ。今回、起用された上坂