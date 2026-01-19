◇練習試合（45分×3本）FC東京4ー3広島（2026年1月18日）FC東京はプロ2年目のMF常盤が定位置奪取へ猛アピールした。広島相手に攻守で躍動し、ゲームコントロールでもチームをけん引。リーグ7試合出場に終わった昨季のシーズン途中から個人で朝練や2部練習を続けてきた。努力が実り、常盤は「1年間かかったけど、まだ主力と同じ土俵に乗っただけ。結果を残して俺じゃなきゃいけない理由をつくりたい」と言い、存在感を示し