◇ドイツ1部第18節フライブルク2ー2アウクスブルク（2026年1月18日アウクスブルク）ドイツ1部フライブルクのMF鈴木唯人（24）が18日、敵地で行われたアウクスブルク戦でリーグ戦今季3点目をマーク。2点リードされた後半11分からピッチに送り出されると、出場からわずか4分でいきなりゴール。反撃の狼煙（のろし）を上げると、2分後にはクロアチア代表FWマタノビッチ（22）が同点ゴール。2ー2のドローに持ち込み勝ち点1獲得