ブンデスリーガ 25/26の第18節 アウクスブルクとフライブルクの試合が、1月19日01:30にWWKアレーナにて行われた。 アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、