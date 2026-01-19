エールディヴィジ第19節が18日に行われ、フェイエノールトとスパルタ・ロッテルダムが対戦した。日本代表コンビが“攻守の柱”として活躍中のフェイエノールト。上田綺世は前節終了時点で18ゴールを挙げて得点ランキングトップを快走し、昨年夏に加入した渡辺剛はここまで18試合中17試合にフル出場している。しかし、序盤戦で首位に立っていたチームは勝ち点の取りこぼしが目立ち、現在は首位PSVに「16」ポイント差をつけられ