ベセント米財務長官＝昨年10月、クアラルンプール（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ベセント米財務長官は18日、米国によるデンマーク自治領グリーンランド領有に反対する欧州8カ国からの輸入品に追加関税を課すとしたトランプ大統領の方針を正当化した。「米国の経済力を使い（ロシアや中国との）戦争を回避しようとしている」と述べた。同日放送のNBCテレビのインタビューで答えた。北極圏の安全保障を確保する上でグリー