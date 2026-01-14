[1.18 エールディビジ第19節 フェイエノールト 3-4 スパルタ・ロッテルダム]スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が18日、エールディビジ第19節のフェイエノールト戦で4試合ぶりとなる今季2点目を決めた。チームは4-3で勝利した。三戸は2-1でリードする後半26分、速攻で左サイドからインナーラップで前線に顔を出してパスを引き出し、中央を突破。GKと1対1になると後方からスライディングを受けながらもゴールに流し込み、勝利