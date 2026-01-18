リーグ・アン 25/26の第18節 ナントとパリFCの試合が、1月19日01:15にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。 ナントはユセフ・エルアラビ（FW）、デイベル・マチャド（DF）、レミ・カベッラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはジャンフィリップ・クラッソ（FW）、アリマミー・ゴリー（FW）、アダマ・カマラ（MF）らが先発に名を連ねた。 試合