「トゥ エ モン トレゾア（Tu es mon Tresor）」が、セーフスペース「1930- MCMXXX」を東京・表参道に期間限定でオープンする。期間は2月7日から4月26日まで。1月23日からブランド公式サイトで入場予約を受け付ける。【画像をもっと見る】同ブランドはこれまで、吉村順三設計の伊豆多賀の家や八ヶ岳高原音楽堂を舞台に、ファッションを軸にしたキュラトリアルプロジェクトを実施。第4弾となる今回は、ベッドルームを都会に暮ら