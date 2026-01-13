エールディヴィジ 25/26の第19節 フェイエノールトとスパルタの試合が、1月19日00:45にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。 フェイエノールトは渡辺 剛（DF）、カスパー・テンシュテット（FW）、アニス ・ハジ ムーサ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ミッチェル・ファン