1月18日午後1時頃、富士山富士宮口八合目付近で中国国籍の男性(20)が転倒して負傷し、救助を求める山岳遭難事故がありました。午後11時頃までに静岡県警の山岳遭難救助隊10人が現場に到着しましたが、風が強く、安全に下山できるタイミングになるまで男性とともに八合目付近で待機しています。 消防によりますと、1月18日午後1時頃、「富士山八合目付近で下山中に右くるぶしを負傷した」などと中国国籍の男性(20)から消防に通報が