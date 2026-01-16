きのう夜、東京・足立区の9階建てのマンションで火事があり、1歳の幼児を含む男女7人が煙を吸うなどの軽いけがをしました。きのう午後10時前、足立区東綾瀬の9階建てマンションで住人から「火事です」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、消防車など28台が出動し火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、4階の一室およそ35平方メートルが焼けたということです。この火事で火元の部屋に住むの3人と、ほかの部屋に