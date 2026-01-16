俳優の松山ケンイチ（40歳）が、1月18日、自身のX（Twitter）を更新。同日、初回が放送された連続ドラマ「リブート」（TBS系）に出演したことを報告している。「リブート」は、妻を殺したという無実の罪で追われることになった平凡なパティシエが、家族を守るために“別人として生きる”決断をするエクストリームファミリーサスペンス。鈴木亮平が主人公のパティシエ・早瀬陸の“整形後”を演じているが、“整形前”を演じる俳優に