ラ・リーガ 25/26の第20節 アトレチコ・マドリードとアラベスの試合が、1月19日00:15にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。 アトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）