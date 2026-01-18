ロレアルが展開するヘアサロン向けプロフェッショナル・ラグジュアリーヘアケアブランドの「ケアラスターゼ（KÉRASTASE）」が、グローバルアンバサダーにハリウッド俳優のデミ・ムーア（Demi Moore）を起用した。【画像をもっと見る】ムーアは、1962年米・ニューメキシコ州ロズウェル生まれ。1990年代を代表するヒット映画「ゴースト/ニューヨークの幻」や、エイドリアン・ライン（Adrian Lyne）が監督のラブサスペンス「