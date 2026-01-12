タレント・鈴木奈々が17日、インスタグラムを更新。帰宅後の色っぽいショットでファンの心を鷲づかみにした。 【写真】まさかのモデル同士のチュ～♡仲良すぎるって 「今日は夜更かしです♡♡今友達の家から帰宅しましたー！時刻は夜中の1時半眠いから風呂キャンはするけどLUNAブラはつけて寝ます」と左肩がはだけ、肌がのぞく就寝前のショットを投稿。メガネ姿で見つめる視線も色っぽい。