1枚でレイヤード風のコーデが完成し、こなれた雰囲気を演出するドッキングニット。とにかく手軽に凝って見えるスタイルが作りやすいのが魅力です。カジュアルからきれいめまで対応♡ 通勤にもぴったりなシャツレイヤード風デザイン シャツドッキングニットトップス／LILLY BROWN 今が旬のトラッドスタイルを簡単に取り入れられるシャツドッキングデザイン。ストライプパターン×リブ編みですっ