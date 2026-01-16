ボートレース大村の「ＭＮボートレースｉｎ大村１１」は１８日、予選最終日となる４日目が行われた。松田竜馬（４１＝福岡）は予選最終日、２Ｒ２コースからジカまくりを決め１着。「今のは質のいいスタートが行けた。足は悪くない。若干伸び寄り。ただ、舟がガッと返ってくる感じはない。展示タイムはついたけど、メンバーによりますね。宮田選手、藤岡選手とかいい人相手だとね…」と上位とは言えないものの、まずまずの感触