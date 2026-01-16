ボートレース下関の「日刊スポーツ杯」は１９日、開幕した。木下陽介（４６＝東京）は初日１、３着と幸先いい船出。「レース足がしっかりしている。ターン回りがスムーズだった。伸びは普通」と６８号機の感触もまずまず。２連率２５％と数字は高くないが、前走で末永和也がＶ。「やっぱり末永選手はすごい。仕上げてくれている。乗り心地次第だけど、このまま行く」。機に大きな信頼を寄せて予選最終日に臨む。