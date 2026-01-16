ボートレース若松の「九州スポーツ杯」が１８日に開幕した。若狭奈美子（３７＝岡山）は７Ｒで大外６コースから５着。ただ、相棒３５号機は前節の大峯豊が「節一パワー」と絶賛。「足は悪くない。ちょうどいいと思っていたが、日が暮れて少し回ってきたのか、回転は合っていなかった。起こしは問題ない」と好感触だ。昨年は３月からつで５年１０か月ぶり自身２回目の優勝を飾ると、６月浜名湖、そして年末の大村Ｇ?クイーン