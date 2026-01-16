ボートレース尼崎の「第２２回ダイスポスワンカップ」は１８日、予選２日目が行われた。井上一輝（３１＝大阪）は２Ｒ、５コースから２着。９Ｒは３コースから道中逆転で１着。「しっかり動いている。出足とレース足がいい感じ。乗れるようにして行って正解は出ている」と舟足にも好感触をつかんでいる。今節は得点率制の４日間シリーズ。予選上位６選手が優勝戦に進出する。４走３勝２着１本で得点率トップで予選最終日とな