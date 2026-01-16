◇ドイツ1部ザンクトパウリ2ー3ドルトムント（2026年1月17日）ザンクトパウリのDF安藤がドイツ1部2戦目で初出場を果たした。1―2の後半19分、3バックの一角に入り「守りつつも、前へ」と果敢なプレーを意識。27歳で遅咲きの長身センターバックは鋭い寄せでボールを奪い、体を張ったブロックでピンチを救う場面もあった。昨年は日本代表に初招集され、W杯イヤーに福岡から欧州に挑戦。テレビで見ていたドルトムントのホーム