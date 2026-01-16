カージナルスの30歳の救援右腕オブライエンが3月のWBCに韓国代表で出場することを表明した。米韓メディアが伝えた。米国人の父と韓国人の母を持ち、ミドルネームは「ジュンヨン」。球速160キロ台の高速シンカーを武器に昨季は42試合で3勝1敗、防御率2・06を記録した。韓国代表には他にもタイガースの外野手ジョーンズら3〜4人の韓国系選手の合流が期待されているという。侍ジャパンとは1次ラウンドで同じC組に入り、3月7日に