ざっくりニットは、体型をふんわり包んでくれる安心感がある一方で、「なんだか全体が大きく見える」「着膨れして見える」と感じやすいアイテム。特に40代・50代になると、体のラインや重心バランスの変化も重なり、選び方次第で印象に差が出やすくなるものです。ポイントは、ニットそのものを変えるよりも、“丈とシルエットの整え方”を意識することになります。丈が長すぎると重心が下がり、全体が大きく見えやすいざっくりニッ