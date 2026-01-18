「将来の話をすると、いつも『そのうち考えるから』とかわされる」。たとえ今は楽しくても、男性がそんな風だと価値観のズレが後から大きな溝になるものです。そこで今回は、早めに気づいておきたい“将来を描けない男性”の共通点を整理します。将来の話を具体化しようとしない結婚や住まい、仕事の方向性などを話題にしても、「いつか」「まだ分からない」と曖昧な返答が続く場合、現実的に考える意識が育っていない可能性があり