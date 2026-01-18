ショートヘアは、シルエットそのものを大きく変えなくても、どこか「今っぽさが足りない」「疲れて見える」と感じる瞬間が出てきやすいヘアスタイル。そんな違和感の原因になりやすいのが、実は“トップの分け目”です。分け目の位置や立体感が固定されると、ボリュームの出方が偏り、全体の印象まで古く見えてしまうことも。そこで今回は、ショートヘアを無理なくアップデートできる「分け目設計」の考え方を解説します。分け目が