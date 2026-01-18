北海道ならではの食材やご当地グルメが並ぶ【函館・湯の川温泉 ホテル万惣】の食事は、朝夕ともにビュッフェスタイル。夕食は職人が作るお寿司が食べ放題！ライブキッチンでは出来立ての料理を提供するほか、ジンギスカン、スープカレー、イカメシなどは北海道の味。さらにORIX HOTELS ＆ RESORTSのエグゼクティブペストリーシェフ鈴木一夫氏が手がけたソフトクリームやプリンなど、特色のあるメニューが魅力です。｜夕食ビュッフ