愛知県尾張旭市の住宅で火事があり、この家に住む高齢夫婦が病院に搬送されましたが、命に別状はありませんでした。激しく立ち上る真っ赤な炎と煙。警察と消防によりますと、きのう午後5時過ぎ、尾張旭市城前町で、パトロール中の警察官が住宅から火が出ているのを見つけました。隣に住む人「爆発音がして、やばいと思って、すぐ避難した」消防車など10台が出動し、火はおよそ2時間後に大方消し止められましたが、木造2階建ての住