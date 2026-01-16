2日間にわたって実施された「大学入学共通テスト」が終わりました。今回から受験票を各自で印刷し持参するなど変更があったものの、大きな混乱はありませんでした。大学入学共通テストには49万6000人あまりが出願しました。今回から出願手続きが原則オンライン化され、各自が受験票を印刷し、本人確認書類とともに持参することになりました。大学入試センターによると、変更に伴う大きな混乱はなかったということですが、7人が不正