ボートレース福岡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ福岡」は１９日に最終日を迎え、１２Ｒで優勝戦が行われる。金子拓矢（４２＝群馬）は今シリーズ、安河内将と激しい首位争いを繰り広げたが、惜しくも１点差で予選２位通過。準優１１Ｒは得意のイン戦（５３走連続２連対）で逃げ切りに成功。当地はこれが初、今期は早くも５回目となるファイナル入りを果たした。「準優は舟の向きが少し悪かった。それでも足はいい部類で