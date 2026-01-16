ボートレース徳山の「ｙａｂ山口朝日放送杯争奪戦」は１８日、予選２日目が行われた。川原涼（２５＝愛知）は４Ｒ、３コースからまくり差して香川素子のイン戦を撃破。初日から日またぎ連勝に「４歳になる長女の誕生日。一つ勝てて良かった」と声を弾ませた。後半９Ｒは５カドからスリットのぞくも「１Ｍは３（片岡）の動きを見過ぎた」と不発の５着。それでも「直線を求めて足は全体的にいい。ターンで舟が返ってくるし、押